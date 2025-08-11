Galatasaray Daikin, Myriam Sylla’yı transfer etti

GALATASARAY’DA YENİ TRANSFER

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Myriam Sylla’yı kadrosuna dahil ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, 1995 doğumlu İtalyan smaçör ile iki yıllık bir sözleşme imzalıyor.

Sylla, profesyonel voleybol kariyerine Eas Italia Orago ile başlıyor. Ardından sırasıyla MC Carnaghi Villa Cortese, Foppapedretti Begamo, Prosecco Doc Imoco Velley Conegliano ve Vero Volley Milano gibi önemli kulüplerde mücadele ediyor. Oynadığı takımlarla birlikte dört İtalya Kupası, bir Dünya Kulüpler Şampiyonası ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanıyor.

BAŞARILARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Bireysel ödüller arasında en iyi smaçör unvanını birçok kez elde eden oyuncu, son olarak 2025 Voleybol Milletler Ligi’nde de bu ödülü alıyor. Bu başarıları, onun performansının ve yeteneklerinin uluslararası seviyede takdir edildiğini gösteriyor.