Galatasaray Daikin Tur Atladı, 8’li Finalde!

GALATASARAY’DAN BÜYÜK ZAFER

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16’lı final turu ilk maçında aldığı 3-0’lık galibiyetin ardından, rövanş maçında Alman takımı VC Wiesbaden’i 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

MAÇ DETAYLARI

Wiesbaden kentindeki Platz der Deutschen Einheit Spor Salonu’nda yapılan karşılaşma 25-15, 25-15, 17-25 ve 25-20’lik setlerle sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla adını 8’li final turuna yazdırdı ve İsviçre’nin Sm’Aesch Pfeffingen takımıyla eşleşti.