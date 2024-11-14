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Spor

Galatasaray Daikin Tur Atladı, 8’li Finalde!

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GALATASARAY’DAN BÜYÜK ZAFER

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16’lı final turu ilk maçında aldığı 3-0’lık galibiyetin ardından, rövanş maçında Alman takımı VC Wiesbaden’i 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

MAÇ DETAYLARI

Wiesbaden kentindeki Platz der Deutschen Einheit Spor Salonu’nda yapılan karşılaşma 25-15, 25-15, 17-25 ve 25-20’lik setlerle sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla adını 8’li final turuna yazdırdı ve İsviçre’nin Sm’Aesch Pfeffingen takımıyla eşleşti.

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