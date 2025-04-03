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Galatasaray’dan Ali Koç’a Pasta Sürprizi

GALATASARAY’DAN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 2-1 yenerek yarı finale yükselen Galatasaray, bu zaferin ardından tatlı bir sürprize imza attı. Sarı-kırmızılı futbolcular, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için soyunma odasında bir doğum günü pastası bıraktı. Pasta, üzerinde “İyi ki doğdun başkan” yazısıyla dikkat çekti.

ALI KOÇ’UN DOĞUM GÜNÜ TARİHİ

Galatasaraylı futbolcular, doğum günü 2 Nisan olan Ali Koç için hazırladıkları bu pasta ile jest yapmayı uygun buldu. Taraftarların yoğun ilgisini çeken bu olay, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Oyuncular, doğum günü pastasıyla birlikte eğlenceli bir fotoğraf paylaşarak anı ölümsüzleştirdi.

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