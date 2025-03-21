Galatasaray’dan Barış Alper İçin 40 Milyon Euro Talep

GALATASARAY’IN YILDIZ FUTBOLCUSU İÇİN BELİRLENEN BEDEL

Süper Lig’in önde gelen takımı Galatasaray, 24 yaşındaki yetenekli futbolcu Barış Alper Yılmaz için 40 milyon euro bonservis bedeli koydu. Her hafta kendini geliştirerek performansını sürekli artıran Barış Alper, Galatasaray yönetimi tarafından her sezon büyük zamlar alıyor. Geçtiğimiz ara transfer döneminde gelen 25 milyon euro’luk tekliflere rağmen takımda kalmayı başardı. Kariyerinde Avrupa hedefi olan Barış Alper, kulübün kararına saygı gösterdi.

GALATASARAY’IN SATIŞ PLANI VE HAZIRLIKLARI

Bu yaz Barış Alper’i gönderme planları yapan Galatasaray, 40 milyon euro altındaki teklifleri kabul etmeyecek. İddialara göre, Barış Alper için 30 milyon euro ve üzeri bonservis bedeli ödemeye istekli kulüpler bulunduğu sarı kırmızılı yönetimin gündemine düştü. Galatasaray, Barış Alper’e 40 milyon euroluk bir satış gerçekleştiğinde Türk futbol tarihinde yeni bir ihracat rekoru kıracak.