Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz Ayrılmak İstiyor

BARIS ALPER YILMAZ’IN AYRILIK İSTEĞİ

Süper Lig’de başarılı bir sezon geçiren Galatasaray oyuncusu Barış Alper Yılmaz, yeni sezonda da bu performansını sürdürmüşken takımından ayrılma kararı alıyor. Suudi Arabistan kulübü Neom SC’den gelen teklifi kabul eden Barış Alper, son iki gündür takım antrenmanlarına katılmamıştı. Bugün yapılan antrenmana da katılmaması dikkat çekti. Yıldız oyuncu, Galatasaray yönetiminin NEOM SC’den gelen teklifi kabul etmesini bekliyor.

YANDIŞIK GÖRÜŞMELER VE TEKLİFLER

Milli futbolcu, Galatasaray yönetimine geçen sezon kendisine verilen “Önümüzdeki sezon teklif gelsin, kabul edeceğiz” sözlerinin de yerine getirilmesini talep ediyor. Takım ile oyuncu arasındaki görüşmeler devam ediyor. NEOM SC’nin yöneticileri, 25 yaşındaki yetenek için teklif miktarını 30+5 milyon euro seviyesine çıkardı. Ancak Galatasaray, bu teklifi reddetti ve Keçiörengücü’nün yüzde 20 payıyla birlikte toplamda 60 milyon euro talep etti.

MAAŞ TEKLİFİ

Suudi Arabistan ekibi Barış Alper Yılmaz’a yıllık 9 milyon euro net maaş önerdi. Bu durum, oyuncunun profesyonel kariyeri açısından önemli bir fırsat sunuyor. Galatasaray, yıldız futbolcusunu kaybetmemek için strateji geliştirmek zorunda.