Galatasaray’dan Berke Özer Hamlesi! Transfer Teklifi

GALATASARAY’DA SON DAKİKA TRANSFER GELİŞMELERİ

Galatasaray’da heyecan verici transfer gelişmeleri yaşanıyor. Dursun Özbek yönetimindeki sarı kırmızılı ekip, transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Muslera’nın takımdan ayrılabileceği yönündeki haberlerin ardından, yönetim Eyüpspor’un başarılı kalecisi Berke Özer’e resmi teklif yaptı. Detaylar hakkında bilgiler sunuluyor.

EYÜPSPOR’DAN GELEN YENİ TRANSFER HABERLERİ

Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor’da, Ahmed Kutucu’dan sonra bir başka transfer süreci daha yaşanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Berke Özer, Süper Lig devine imza atma aşamasında hazırlıklara başladı. Genç kaleci, son karşılaşmada Eyüpspor’un galibiyetinde de önemli bir rol üstlendi. Galatasaray’la anılan Berke Özer, transfer iddialarıyla ilgili Ekol TV’ye şu ifadeleri kullandı: “Bugünün konuları değil. Transferi düşünmüyorum. Sadece Galatasaray değil. Genel olarak konuşuyorum.”

BERKE ÖZER’DEN AÇIKLAMALAR VE GALATASARAY TEKLİFİ

Berke, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer öyle bir durum olursa hem kulübün menfaati, hem de bizler için doğru bir şey olursa, başka transfer durumları olmazsa oturur konuşuruz.” Genç kaleci, profesyonel bir sporcu olarak “Bizler profesyoneliz. Ailemizi futboldan geçindiriyoruz. En doğrusunu yapmak bizim görevimiz.” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Bu arada, Galatasaray’ın Berke Özer’e yaptığı teklif de medyada yer aldı. Yeni Asır’da çıkan haberlere göre, Galatasaray, Berke Özer’i transfer etmek için 6 milyon Euro nakit önerirken, 2 milyon Euro’yu bulan bonuslar da sunduğu belirtiliyor.