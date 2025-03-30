Galatasaray’dan Beşiktaş Derbisine Sert Tepki

GALATASARAY YENİLGİSİ VE AÇIKLAMALAR

Galatasaray, Süper Lig’de Beşiktaş’a 2-1 yenilerek bir hayal kırıklığı yaşadı. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, maçın ardından hakem Yasin Kol’a oldukça sert eleştirilerde bulundu. Hatipoğlu, “Ev sahibi olarak misafirperverlikleri güzeldi ama sonrası ‘Efendi Beşiktaş’a yakışmadı. Dün Bodrum’da oynanan maçı kamuoyu hayretle izledi. Bu tiyatronun ikinci perdesi burada oynandı. Ataması bile tartışmalı bir hakem ataması yapıldı. Nasıl bir takımı mağdur edeceklerini tüm Türkiye gördü. Takip ettiğimiz kadarıyla tüm hakem otoriteleri kırmızı kart olmadığını gördü. Davinson Sanchez’e çok net penaltı vermedi. Aynı VAR karışmaması gereken pozisyona karışmazken, VAR karışması gereken yerde karışmadı. Hep iyi hakem çağrımızı görmezden geldiler.” şeklinde konuştu.

HAKEM VE VAR ELEŞTİRİLERİ

Hatipoğlu, orta hakemin İngilizce bilmemesini de eleştirdi. “Bugün orta hakemin İngilizce bilmemesi diğer konuydu. Çok merak ediyorum orta hakem nasıl konuştu da sarı kartı kırmızı karta çevirdi? Penaltı pozisyonu inceleniyor dedi ama nasıl konuşabildi?” dedi. İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray’ın Mart ayında lider gittiği sezonlarda şampiyon olacağını belirtti. “Hepsini yeneceğiz, şampiyon olacağız. Rakibimizin çabası, hakem atamaları, yabancı hakem çığlıklarına hepimiz şahit olduk. Aynı çığlığı 4 gün sonra Fenerbahçe ile oynayacağımız maçta göreceğiz. Biz adalet istiyoruz. Hakemlerin, VAR’ın gördüklerini hassasiyetle çalmalarını bekliyoruz.” dedi.

Yerli ve yabancı hakem tercihleri hakkında da konuşan Hatipoğlu, “Yabancı-yerli değil biz iyi hakem atanmasını istiyoruz. Gözlerimiz atamaları yapan kişilerde olacak. VAR kayıtlarını sabırsızlıkla bekliyorum. Ne konuşulduğunu bekliyorum.” şeklinde görüşlerini dile getirdi. Galatasaray’ın şampiyonluk hedefine olan inancını da vurguladı. “Mayıslar bizimdir. Galatasaray şampiyon olacak. Bu beyhude çabaları, rakibimizin her türlü saha dışı oyunlarına rağmen şampiyonluğa ulaşacağız. Bunun için birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor.” ifadesini kullandı.

BEŞİKTAŞ’IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Maçın ardından Beşiktaş, sosyal medya hesabında dikkat çekici paylaşımlar yaparak derbi galibiyetini kutladı. Siyah-beyazlı takım, Squid Game temalı bir video hazırlayarak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u hedef aldı. Paylaşımda, Okan Buruk’un zıpladığı görüntüler kullanıldı. Galatasaray, bu paylaşıma tepkisini gösterdi, böylece rekabetin saha dışında da devam ettiğini ortaya koydu.