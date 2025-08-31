Galatasaray’dan Dursun Özbek’e İstifa Çağrısı

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİNDE ÖNCELİK HAKKI

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu transferinde öncelik hakkına sahipti. Benfica’ya 5 gün içinde yanıt verilmesi gerekiyordu ve bu süreyi kullanan Fenerbahçe, oyuncuyu UEFA Avrupa Ligi listesine ekleyemiyordu.

SORUN YAŞANMAYACAK AÇIKLAMASI

Galatasaray yönetiminden Eray Yazgan, transfer süreci üzerine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe’ye herhangi bir zorluk çıkarmayacaklarını ifade etti. Bu açıklama, sarı-kırmızılı taraftarların tepkilerini artırdı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Taraftarların bu yoğun tepkisi, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. #DursunÖzbekistifa etiketi, sadece 4 dakika içinde Türkiye gündeminde birinci sıraya yükseldi.