Galatasaray’dan Dursun Özbek’e İstifa Çağrısı

GALATASARAY’IN ÖNCELİK HAKKI

Galatasaray’ın Kerem Aktürkoğlu transferinde öncelik hakkı bulunuyor. Benfica’ya 5 gün içerisinde cevap verilmesi gerekiyor ve bu sürenin kullanılması durumunda Fenerbahçe, oyuncuyu UEFA Avrupa Ligi listesine yazamıyor.

YÖNETİCİDEN AÇIKLAMA

Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan, transfer süreciyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe’ye zorluk çıkarmayacağız” dedi. Ancak bu sözler, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini daha da artırıyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Taraftarların yoğun tepkisi, kısa sürede sosyal medya üzerinde yankı buldu. #DursunÖzbekistifa etiketi yalnızca 4 dakika içinde Türkiye gündeminde zirveye yükseldi.

