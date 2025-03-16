Galatasaray’dan Fenerbahçe Maç Sonrası Paylaşımı

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR İLE BERABERE KALDI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında evinde Samsunspor ile 0-0 eşitlikle sonuçlanan bir maç yaptı. Bu sonuç, sarı-lacivertli ekibin lider Galatasaray ile olan puan farkını 9’a çıkardı. Bu durum sonrası Galatasaray, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

GALATASARAY’DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Galatasaray, paylaşımında “İyi geceler Galatasaray ailesi!” sözlerine yer verirken, “Hedef 25” ve “Konsantrasyon” ifadelerine de dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların bu paylaşımı, taraftarları tarafından oldukça fazla beğeni ve yorum aldı.