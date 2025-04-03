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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Maç Sonu Mesajı

GALATASARAY BAŞKANVEKİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Süper Lig takımlarından Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yi 2-1 yenmeleri sonrasında bazı konulara değindi. Hatipoğlu, “Buraya çok güzel bir atmosferde geldik. Çok eziyet çekti seyircilerimiz. Buraya giriş çıkış hakikaten zor, onlara şükranlarımızı sunuyoruz.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

FENERBAHÇE ASBAŞKANINA MESAJ GÖNDERDİ

Hatipoğlu, Salı günü arasında yaşanan polemiğe de değinerek Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’ya mesaj yolladı. “Ben konuşmak istemiyorum. Bugün sahada oyuncularımız çok güzel konuştu. Kadıköy’e yine kepenk indirttiler. Acun Ilıcalı bundan sonra istediği kadar televizyonları dolaşıp konuşabilir. Meydan onun olsun.” ifadelerini kullandı.

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