Galatasaray’dan Florya’da Milyarlık Proje!

KEMERBURGAZ’DA YENİ DÖNEM

Cimbom, Kemerburgaz’da yeni tesisleriyle göz önüne çıkarken, Florya’da önemli değişiklikler yapılıyor. Yıllarca şampiyonluk umudunun yeşerdiği Metin Oktay Tesisleri, artık beton yapılar ve lüks konut projeleri ile anılır hale geliyor. Sabah Gazetesi’nin aktardığı bilgilere göre, 65 dönümlük geniş arazi emlak projesine dönüştürülüyor. Bu durum taraftarların gönlünde nasıl bir iz bırakacak, merak konusu. Şampiyonluk umudu mu yoksa bu dönüşümle kazanılan 11 milyar TL’nin etkisi mi daha fazla hissedilecek?

Galatasaray, Florya’daki arsalarla gerçekleştireceği gelir paylaşımı modeli sayesinde 300 milyon dolar (11 milyar TL) kazanacak. Bu hamle, kulüplerin mali durumu göz önüne alındığında, spor camiasında şaşkınlık yaratıyor. Taraftarlar ise bu paranın nereye harcanacağını sorguluyor. Kulislerde bu mülkün geleceği hakkında tartışmalar sürerken, Florya’nın ikonik tesislerinin yıkılıp yerine villalar mı inşa edileceği büyük merak konusu oldu. Taraftarlar, iki gruba ayrılmış durumda. Metin Oktay’ın anısına sahip çıkanlar, “Bu yapılır mı?” diye isyan ederken, bir diğer grup ise “11 milyar TL ile şampiyonluk kupası alırız!” diye sevinç içerisine girmiş durumda.