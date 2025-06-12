Galatasaray’dan Gece Paylaşımı Geldi!

GALATASARAY’IN GİZEMLİ PAYLAŞIMI

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, sosyal medya platformlarında akşam saatlerinde dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran paylaşımda, “Bu gece 00.00’da İstanbul’un gözcüsünde ne yaşanacak? Sen de tarihe geçecek o anlara tanıklık etmek için Galatasaray YouTube Katıl’a üye ol!” ifadeleri yer aldı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Paylaşımda yer alan “Admin Galatasaray Spor Kulübü” ifadesi, Fenerbahçe’nin resmi hesabından Acun Ilıcalı’ya teşekkür mesajı göndererek Ali Koç’a göndermede bulunduğu anlamını taşıdı. Bu durum, taraftarlar arasında büyük bir ilgi ve merak uyandırdı. İşte bu ilgi çeken paylaşımların bazıları;