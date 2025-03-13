Galatasaray’dan Kaleci Arayışında Jonas Urbig Hamlesi

GALATASARAY’DAN YENİ KALANCA MÜJDESİ

Galatasaray, 14 yıldır takımıyla özdeşleşen Fernando Muslera ile yollarını ayırma aşamasına geldi. Bu gelişmenin ardından, Cimbom yeni bir kaleci arayışına girdi ve gözünü Bayern Münih’te forma giyen Jonas Urbig’e çevirdi. 21 yaşındaki Alman kaleciyi kiralık olarak kadrosuna katmayı planlayan Galatasaray, transfer sürecinde zemin yoklamaları yapmaya başladı.

BAYERN MÜNİH’İN KARARI

Fotomaç’ın Alman medyasından aldığı bilgiye göre, Bayern Münih’in genç oyuncusunu tecrübe kazanması amacıyla kiralık olarak verebileceği ifade ediliyor. Sakatlığı nedeniyle Neuer’in yokluğunda Urbig, önceki gece Şampiyonlar Ligi’nde Leverkusen karşısında görev aldı. Bu, onun yeteneklerini sergilemesi için önemli bir fırsat oldu.