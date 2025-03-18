Galatasaray’dan Kemerburgaz Tesisleri Tanıtımı

GALATASARAY’IN KEMERBURGAZ TESİSLERİ TANITILDI

Galatasaray, yapımı tamamlanan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ni başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Sportif AŞ yöneticileri ve teknik direktör Okan Buruk’un katıldığı bir iftar programında tanıttı. Sarı-kırmızılıların yeni tesislerinde dikkat çeken bir özellik öne çıktı.

TESİS HAKKINDA BİLGİLER PAYLAŞILDI

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşen organizasyonda, yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan, basın mensuplarına tesis hakkında bilgi verdi. Yapılan gezide oyuncuların konakladığı odalar, antrenman sahaları ve soyunma odası tanıtıldı. Galatasaray’ın yeni tesislerindeki saha zeminleri teknoloji açısından dikkati çekti. Çimlerin en son teknolojinin kullanılmasıyla yapıldığı belirtildi.

OKAN BURUK’TAN AÇIKLAMALAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tanıtım sırasında gazetecilere oyuncuların etkinlik alanlarıyla ilgili bilgiler sundu. Buruk’un odasındaki tablo da dikkatleri üzerine topladı. Bu tabloda Galatasaray’ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmadaki bir anın görüntüsü yer aldı. Topun dışarıya çıkışının gösterildiği görselde sarı-kırmızılı kulüp “İyiler mutlaka kazanır” ifadesini kullandı.

MAURO ICARDI’NİN ODASINA ÖZEL İLGİ

Gezi esnasında, Galatasaray’ın yıldızlarından Mauro Icardi’nin odasına olan özel ilgi dikkat çekti. Arjantinli futbolcunun odası da gazetecilerle paylaşıldı. Tesislerdeki bu gezi, iftar yemeğiyle son buldu.