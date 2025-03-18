Haberler

Galatasaray’dan Kemerburgaz Tesisleri Tanıtımı

GALATASARAY’IN KEMERBURGAZ TESİSLERİ TANITILDI

Galatasaray, yapımı tamamlanan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ni başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Sportif AŞ yöneticileri ve teknik direktör Okan Buruk’un katıldığı bir iftar programında tanıttı. Sarı-kırmızılıların yeni tesislerinde dikkat çeken bir özellik öne çıktı.

TESİS HAKKINDA BİLGİLER PAYLAŞILDI

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşen organizasyonda, yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan, basın mensuplarına tesis hakkında bilgi verdi. Yapılan gezide oyuncuların konakladığı odalar, antrenman sahaları ve soyunma odası tanıtıldı. Galatasaray’ın yeni tesislerindeki saha zeminleri teknoloji açısından dikkati çekti. Çimlerin en son teknolojinin kullanılmasıyla yapıldığı belirtildi.

OKAN BURUK’TAN AÇIKLAMALAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tanıtım sırasında gazetecilere oyuncuların etkinlik alanlarıyla ilgili bilgiler sundu. Buruk’un odasındaki tablo da dikkatleri üzerine topladı. Bu tabloda Galatasaray’ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmadaki bir anın görüntüsü yer aldı. Topun dışarıya çıkışının gösterildiği görselde sarı-kırmızılı kulüp “İyiler mutlaka kazanır” ifadesini kullandı.

MAURO ICARDI’NİN ODASINA ÖZEL İLGİ

Gezi esnasında, Galatasaray’ın yıldızlarından Mauro Icardi’nin odasına olan özel ilgi dikkat çekti. Arjantinli futbolcunun odası da gazetecilerle paylaşıldı. Tesislerdeki bu gezi, iftar yemeğiyle son buldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Gözaltılar Yapıldı

Yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanan Erkan Kork, aylık 500 bin lira gelirini savunarak suçlamaları reddetti. Çalışanı Hülya Turan ise 600 bin lira gelir açıkladı. Meltem Beydilli de gözaltında.
Haberler

Diyarbakır’ın Sevilen İşadamı Hasan İdikurt Vefat Etti

Diyarbakır'da tanınan iş adamı Hacı Hasan İdikurt, geçirdiği akut kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Şehirde derin bir üzüntü yarattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.