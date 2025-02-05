More
Spor

Galatasaray’dan Lemina Transfer Açıklaması

galatasaray-dan-lemina-transfer-aciklamasi

LEMİNA TRANSFERİ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Galatasaray, KAP üzerinden Lemina ile ilgili resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina’nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Bu gelişme, Galatasaray taraftarları ve futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Lemina’nın takıma katılması, takımın orta saha gücünü artıracak bir adım olarak değerlendiriliyor. Gösterilen ilginin, Lemin’ın kariyerinde yeni bir dönemi başlatması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

HSBC’nin En Çok Alım Yaptığı 5 Hisse

HSBC, Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği işlemlerle en fazla alım ve satım yaptığı hisseleri belirledi.
Gündem

BIST, Günü Düşüşle Tamamladı

Bank of America, Borsa İstanbul'da bugün işlem hacmine dayalı alım ve satım gerçekleştirdiği hisseleri belirledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.