Galatasaray’dan Lemina Transfer Açıklaması

LEMİNA TRANSFERİ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Galatasaray, KAP üzerinden Lemina ile ilgili resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina’nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Bu gelişme, Galatasaray taraftarları ve futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Lemina’nın takıma katılması, takımın orta saha gücünü artıracak bir adım olarak değerlendiriliyor. Gösterilen ilginin, Lemin’ın kariyerinde yeni bir dönemi başlatması bekleniyor.