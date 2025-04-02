Galatasaray’dan Mourinho’ya “Delirtir” Paylaşımı

GALATASARAY’IN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe’yi 2-1 yenip büyük bir başarı elde eden Galatasaray, maçın ardından Okan Burak’a fiziki müdahalede bulunan Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılı ekip, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Mourinho’yu hedef alarak “Galatasaray delirtir” notuyla bir video paylaştı. Bu videoda, Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş’ın da yer alması dikkat çekiyor. Galatasaray’ın bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni akınına uğradı.

MOURINHO’NUN FİZİKSEL MÜDAHALESİ

Karşılaşma sonrası, Okan Buruk’un yanına giden Jose Mourinho, aniden Buruk’un yüzüne fiziksel bir müdahalede bulunarak burnunu sıktı. Bu durum sonrasında Okan Buruk yere düştü. Bir süre sonra ayağa kaldırılan Buruk, kendi futbolcuları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olay sırasında Mourinho’nun yanında bulunan İrfan Can Kahveci, Buruk’a yardım etmeye çalıştı. Deneyimli teknik adam, yerden kalktıktan sonra sinirli bir şekilde ortamı terk etmeye çalıştı ve sakinleşmekte zorlandı.