galatasaray-dan-mourinho-ya-sosyal-medya-tepkisi

GERGİNLİK YAŞANDI

Karşılaşma sona erdiğinde saha kenarında sıkıntılı anlar yaşandı. Mourinho’nun Okan Buruk ile tokalaşırken burnunu sıkması, Buruk’un bu hareket sonrası yere düşmesi büyük yankı yarattı. Olay, maçın 84. dakikasında Mert Hakan Yandaş, Salvatore Foti, Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz’ın kırmızı kart gördüğü kavganın ardından tansiyonun düşmediği bir ortamda meydana geldi.

GALATASARAY’DAN TEPKİ GELDİ

Galatasaray Kulübü, maç sonrasında resmi sosyal medya hesabından Mourinho ve Buruk’un bulunduğu bir fotoğraf yayınlayarak sert bir mesaj iletti. Paylaşımda, “Saldırmayacak, hazmedeceksiniz!” ifadeleri yer aldı. Bu gönderi, taraftarlar arasında hızla yayıldı ve derbi zaferinin yanı sıra Mourinho’ya yönelik bir gönderme olarak dikkat çekti.

MAÇIN DETAYLARI

Galatasaray, Osimhen’in 10 ve 27. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti. Fenerbahçe’nin son dakikalardaki çabası yalnızca bir golle sonuçlandı ve sarı-kırmızılı takım 2-1’lik skorla Kadıköy’den galip ayrılarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde Galatasaray’ın rakibi Konyaspor olacak.