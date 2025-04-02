Spor

Galatasaray’dan Mourinho’ya Sosyal Medya Tepkisi

galatasaray-dan-mourinho-ya-sosyal-medya-tepkisi

GERGİN ANLAR YAŞANDI

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından saha kenarında gerginlik oluştu. Mourinho, Okan Buruk ile tokalaşırken burnunu sıktı ve Buruk bu müdahaleden sonra yere düştü. Bu olay, maçın 84. dakikasında Mert Hakan Yandaş, Salvatore Foti, Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz’ın kırmızı kart gördüğü bir kavganın ardından tansiyonun düşmediği bir ortamda meydana geldi.

SOSYAL MEDYA TEPKİSİ

Galatasaray Kulübü, maç sonrasında resmi sosyal medya hesabında Mourinho ve Buruk’un bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak sert bir mesaj yayımladı. Mesajda, “Saldırmayacak, hazmedeceksiniz!” ifadeleri yer aldı. Bu gönderi, taraftarlar arasında kısa sürede yoğun bir etkileşim yarattı ve derbi zaferinin yanı sıra Mourinho’ya yönelik bir gönderme olarak öne çıktı.

MAÇIN ÖZETİ

Galatasaray, Osimhen’in 10 ve 27. dakikalarında attığı gollerle 2-0 öne geçti. Fenerbahçe’nin son dönem çabası sadece bir golle sınırlı kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2-1’lik skorla Kadıköy’den galip ayrılarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde Galatasaray’ın karşılaşacağı rakip Konyaspor olacak.

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