Galatasaray’dan Nelsson Hellas Verona’ya Kiralandı

SÜPER LİG’DE GÖZDE BİR AYRILIK

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında önemli bir ayrılığa imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, Victor Nelsson’un Hellas Verona’ya kiralandığını duyurdu. Kamuoyuna yapılan açıklamada belirtildiği üzere, “Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson’un, 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hellas Verona Football Club SPA ile anlaşmaya varılmıştır.” denildi.

TRANSFER DETAYLARI AÇIKLANDI

Açıklamada, “Yapılan anlaşmada 650.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ile 100.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır. Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, Hellas Verona Football Club SPA tarafından Şirketimize 8.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.” ifadeleri kullanıldı.

26 yaşındaki Danimarkalı savunmacı, Galatasaray kariyerinde 144 maça çıkmada 4 gol ve 1 asistlik performansı ile dikkat çekti. Bu ayrılık, Galatasaray’ın transfer stratejisi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.