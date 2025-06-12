Galatasaray’dan önemli açıklama gelecek

GALATASARAY’DAN HEYECAN VERİCİ DUYURU

Galatasaray, tüm taraftarlarını heyecanlandıran bir duyuru yaptı. Sarı kırmızılılar, bu gece saat 00.00’da İstanbul’un gözcüsünde gerçekleşecek bir etkinlikle ilgili bilgi verdiler.

KONUNUN DETAYLARI MERAK EDİLİYOR

Taraftarlar, bu saat itibarıyla ne olacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. “Bu gece 00.00’da İstanbul’un gözcüsünde ne yaşanacak? Sen de tarihe geçecek o anlara tanıklık etmek için Galatasaray YouTube Katıl’a üye ol!” şeklinde yapılan açıklama, merakı daha da artırdı.

TRANSFER Mİ OLACAK, YOKSA FARKLI BİR ETKİNLİK Mİ?

Henüz konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı. Galatasaray’dan gelecek haberler, taraftarları sabırsız bir bekleyişe soktu.