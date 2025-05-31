Galatasaray’dan Osimhen İçin 75 MİLYON €!

GALATASARAY’DAN VICTOR OSIMHEN İÇİN BÜYÜK ADIM

Trendyol Süper Lig’de 25. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, bu başarıda önemli rol oynayan Victor Osimhen’in bonservisini almak için çalışmalara başladı. Sabah Gazetesi’ne göre, sarı-kırmızılı yönetim, Napoli’ye Osimhen’in 75 milyon euroluk çıkış opsiyonunu kullanmak için ödeme garantisi sundu ve oyuncunun menajerine karar vermesi için 1 haftalık bir süre tanıdı.

OSIMHEN’İN ŞAMPİYONLUKTAKİ ROLÜ

2024-25 sezonunda Galatasaray’a kiralık olarak katılan Victor Osimhen, attığı gollerle şampiyonluğun önemli isimlerinden biri oldu. Nijeryalı golcü, sezon boyunca oynadığı 41 resmi maçta 37 gol ve 8 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Son olarak, Başakşehir’e karşı oynanan 2-0’lık galibiyet maçında da gol atarak taraftarların gözdesi haline geldi.

NAPOLİ’YE 75 MİLYON EURO GARANTİSİ VERİLDİ

Sabah’ın haberine göre, Galatasaray yönetimi, Osimhen’in Napoli ile olan sözleşmesindeki 75 milyon euroluk çıkış opsiyonunu kullanmak için gerekli finansal hazırlıkları tamamladı. Kulüp, bu meblağı ödeme garantisi sunarak Napoli ile görüşmelere başladı. Daha önce Fanatik, Galatasaray’ın 66 milyon euroluk bir teklif yaptığını ve ödemeyi 3 taksitle gerçekleştirmek istediğini bildirmişti. Ancak bu son hamlede sarı-kırmızılılar, tam 75 milyon euroyu taahhüt ederek kararlılık gösterdi.

MENAJERE ÇARŞAMBA GÜNE KADAR SÜRE

Galatasaray, Osimhen’in menajeriyle yaptığı görüşmede, oyuncunun geleceği hakkında net bir takvim belirledi. Sarı-kırmızılı yönetim, 1 hafta içinde, yani çarşamba günü itibariyle Osimhen’den son kararını bekliyor. Transferlerin Osimhen’in yanıtına bağlı olacağı değerlendirildiği için, Başakşehir maçına kadar cevap istendi. Bu yeni bilgi, çarşamba günü kesinleşmiş oldu.