Galatasaray’dan Osimhen İçin Tarihi Teklif Galatasaray, Osimhen için İtalya’da Masada. Osimhen’in Galatasaray’a Geçişi Yakın Gibi. Napoli, Galatasaray’ın Teklifini Değerlendiriyor. Osimhen, Transfer Teklifine Olumlu Yanıt Verdi. Tarihi Transfer İçin Görüşmeler Başladı

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK TRANSFER HAMLESİ

Galatasaray, Türk futbol tarihinin en yüksek bütçeli transferi için Napoli ile İtalya’da görüşmelere başladı. Sarı-Kırmızılılar, Victor Osimhen için resmi teklifini İtalyan kulübüne iletti. Bu, Türk futbol tarihinde unutulmaz bir transfer olma potansiyeli taşıyan bir girişim olarak dikkat çekiyor. Galatasaray, Osimhen’in bonservisini almak için etkin bir çaba içerisinde yer alıyor.

Galatasaray’ı temsilen Sportif A.Ş. yöneticisi Abdullah Kavukcu, teknik direktör Okan Buruk ve Osimhen’i Galatasaray’a kazandıran menacer George Gardi, İtalya’da buluştu. Üçlü, lüks bir restoranda yemek yerken fotoğraf çektirip, Gardi bu kareyi sosyal medya hesabında paylaştı. Galatasaray’ın İtalya ziyaretinden gelen olumlu haberler, Osimhen’in Cim Bom’un teklifine olumlu yanıt vermesi ile daha da güçlendi. Napoli’ye olumlu geri dönüş yaptığı da belirtildi.

Galatasaray’ın sunduğu teklif, 25 milyon Euro peşin ödemeyi ve Napoli’den Osimhen’in bonservisini almayı içeriyor. Kalan miktar ise 3 taksitte ödenmesi planlanan bir seçenekle hazırlanmış. Ancak Osimhen’in Napoli’den çıkış bedeli 75 milyon Euro olarak belirlendi, bu rakamın tek seferde ödenmesi gerekiyor. Dolayısıyla Sarı-Kırmızılıların, İtalyan kulübünü önceki formülü ile ikna etmesi şart. Transferin maksimum 66 milyon Euro karşılığında tamamlanması planlanıyor.

Napoli cephesinin Galatasaray’ın teklifiyle ilgili kesin bir cevap vermediği, ancak teklifi tamamen reddetme durumunun da söz konusu olmadığı bilgisine ulaşıldı. İtalyan kulübünün ise transfer görüşmelerini zamana yayma düşüncesinin ağır bastığı vurgulanıyor. Galatasaray Yönetimi, ocak ayı itibarıyla bu işin sona ermesine kararlı görünüyor. Başkan Dursun Özbek de, bu süreçte birçok büyük Türk şirketiyle sponsorluk görüşmelerini sürdürüyor. Eğer Napoli, Galatasaray’ın teklifini kabul ederse, toplam 66-75 milyon Euro arasında sonuçlanacak Victor Osimhen transferi, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayda geçecek.