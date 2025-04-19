Galatasaray’dan Osimhen, Real Madrid’i çekiyor

GALATASARAY’DA VICTOR OSIMHEN ÇEKİM MERKEZİ OLDU

Süper Lig devi Galatasaray, muhteşem bir sezon geçiren Victor Osimhen’in Avrupa’nın büyük kulüplerinin dikkatini çekmesine neden oldu. Sezon sonuna yaklaşırken Osimhen’in en son hedefinin Real Madrid olduğu iddia ediliyor. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Osimhen’in bonservis bedelini 75 milyon euro’nun altına indirmeyi istemiyor.

REAL MADRID’İN TRANSFER HEDEFİ OSIMHEN

Fichajes’te yer alan bilgilere göre; 26 yaşındaki forvet, güçlü fiziği ve yüksek gol yüzdesi ile Real Madrid’in ilgisini çekiyor. 75 milyon euro’luk bonservis, Real Madrid için caydırıcı bir tutar değil. Kulüp başkanı Florentino Perez’in önceliği, takıma üst düzey bir “9 numara” kazandırmak. Los Galacticos, yeni sezonda takıma direk katkı sağlayacak ve maçı değiştirerek skoru etkileyebilecek bir golcü arıyor.

Osimhen, gençliği ve bitiriciliğiyle bu ihtiyacı karşılama potansiyeline sahip nadir oyunculardan biri olarak değerlendiriliyor. Avrupa’nın birçok önde gelen kulübü Osimhen için sıraya girmiş durumda. Ancak Real Madrid’in sportif başarıları, istikrarı ve ekonomik gücü, transferdeki avantajlarını artıran önemli etkenler arasında yer alıyor. Eğer uygun şartlar oluşursa, Real Madrid bu yaz Avrupa futbolunun dikkat çeken forvetlerinden birini, Osimhen’i Santiago Bernabeu’ya transfer edebilir.