Galatasaray’dan Palmer Ve Cummings Başarı

BAŞARILI OYUNCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’ndan James Palmer Jr. ve Will Cummings, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en iyi ilk ve ikinci beşinde yer alarak önemli bir başarı elde etti. Ödül töreni, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin 2024-2025 sezonunun en değerli oyuncusunu seçmek amacıyla Atina’daki Hellenic Cosmos Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

MARCELO HUARTAS EN DEĞERLİ OYUNCU OLDU

Sezonun En Değerli Oyuncusu (MVP) ünvanı Tenerife’den Marcelinho Huertas’a verildi. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 sezonuna ilişkin ödüller ise şu şekilde dağıtıldı: Sezonun en iyi beşi; Marcelinho Huertas (La Laguna Tenerife), Hunter Hale (AEK Betsson BC), James Palmer Jr. (Galatasaray), Dylan Osetkowski (Unicaja) ve Ismael Kamagate (Bertram Derthona) olarak belirlendi.

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Sezonun en iyi ikinci beşinde ise Will Cummings (Galatasaray), Kendrick Perry (Unicaja), Desi Rodriguez (Nanterre 92), Derrick Alston Jr. (BAXI Manresa) ve Steven Enoch (Rytas Vilnius) yer aldı. Ayrıca, sezonun en iyi genç oyuncusu Nolan Traore (Saint Quentin) olarak seçildi. Sezonun en iyi savunma oyuncusu unvanı Alberto Diaz (Unicaja) giderken, en iyi antrenör ödülü de Txus Vidorreta (La Laguna Tenerife) ile taçlandırıldı.

İSTANBUL’DAN GURURLANDIRAN BAŞARI

Galatasaray’ın basketbol alanında gösterdiği bu başarılar, takıma olan desteği artırırken, İstanbul’un uluslararası spor arenasındaki prestijini de güçlendiriyor.