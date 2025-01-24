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Spor

Galatasaray’dan Pavlovic İçin Kiralık Teklif

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GALATASARAY’IN TEKLİFİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Milan’ın Sportif Direktörü Geoffrey Moncada, Galatasaray’ın ilgisini çektiği Strahinja Pavlovic ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Moncada, “Galatasaray, Strahinja Pavlovic için kiralama teklifi yaptı.” diyerek durumu netleştirdi.

KİRALAMA TALEBİNE CEVAP

Moncada, Galatasaray’ın yaptığı teklifin detaylarını aktararak, “Ancak biz kendisini kiralık olarak göndermek istemiyoruz. Herhangi bir bonservis teklif etmediler.” şeklinde sözlerini sürdürdü. Bu açıklamalar, Galatasaray’ın Pavlovic transferindeki durumunu sorguluyor.

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