Galatasaray’dan Pavlovic İçin Kiralık Teklif

GALATASARAY’IN TEKLİFİ HAKKINDA AÇIKLAMA
Milan’ın Sportif Direktörü Geoffrey Moncada, Galatasaray’ın ilgisini çektiği Strahinja Pavlovic ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Moncada, “Galatasaray, Strahinja Pavlovic için kiralama teklifi yaptı.” diyerek durumu netleştirdi.
KİRALAMA TALEBİNE CEVAP
Moncada, Galatasaray’ın yaptığı teklifin detaylarını aktararak, “Ancak biz kendisini kiralık olarak göndermek istemiyoruz. Herhangi bir bonservis teklif etmediler.” şeklinde sözlerini sürdürdü. Bu açıklamalar, Galatasaray’ın Pavlovic transferindeki durumunu sorguluyor.