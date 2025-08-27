Haberler

Galatasaray’dan Rezan Epözdemir’e karar

GALATASARAY İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Galatasaray Kulübü, Rüşvete aracılık etmek suçlamasıyla tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında adımlar atıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Çorlu Cezaevi’nde tutuklu durumda bulunan Rezan Epözdemir’in, “FETÖ’ye yardım” ve “casusluk” iddiaları çerçevesinde yürütülen soruşturma nedeniyle kulüp üyeliğini askıya aldı.

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI

Rezan Epözdemir, ayrıca gelecek aylarda gerçekleşecek kongrede kulüpten kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Bu kararın, FETÖ ve casusluk iddialarının etkisiyle alındığı belirtiliyor. Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, ifadesinin ardından sevk edildiği hakimlikçe ”Rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zalimler Elbet Kaybedecektir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, masumların kanlarının sorumlusunun cezalandırılacağını vurguladı. Kan dökenlerin er geç adaletle yüzleşeceğini belirtti.
Konyaspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile karşılaşacak. Teknik Direktör Uçar, karşılaşmanın zorluklarını öne çıkarırken, forvet Nayir ise hazırlık sürecinin önemine dikkat çekti.

