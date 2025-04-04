Spor

Galatasaray’dan Sert Tepki Geldi. Mourinho’nun Durumu Üzücü Bulundu

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GALATASARAY’DAN FENERBAHÇE’YE SERT TEPKİ

Galatasaray, Okan Buruk ile Jose Mourinho arasında yaşanan tartışma sonrası Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Kulüp resmi açıklamasında, “Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi büyüyor” ifadelerini kullandı.

MOURINHO’NUN DAVRANIŞLARINA VURGU

Açıklamanın devamında, “Geçmişte bu tip yakışıksız olayları nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına çıkıp özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz” denildi.

AHLAK DERSİ VERENLERE ELEŞTİRİ

Galatasaray’ın açıklamasında en dikkat çeken ifadelerden biri şu oldu: “Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın.”

FUTBOL KAMUOYU ÖNÜNDE UTANÇ

Sarı-kırmızılı kulüp, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz.”

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