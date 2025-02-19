Galatasaray’dan TFF’ye Yabancı Hakem Eleştirisi

GALATASARAY KULÜBÜ’NÜN AÇIKLAMASI

Galatasaray Kulübü, Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yabancı hakem atama kararını değerlendiren bir açıklama yayınladı. Kulüp, TFF’nin daha önceki tutarsızlıklarına dikkat çekerek, “TFF tutarsızlıklara bir yenisini daha eklemiştir” ifadesini kullandı. Açıklamada TFF’nin, kulüp başkanlarına uyguladığı ceza ve önceki beyanları üzerinden bir çelişki yaşadığı ifade edildi. Yakın zamanda yapılan bir toplantıda, rakip kulüp asbaşkanının “ortamı geren açıklamalar” yapmasına müdahale etmeyen federasyonun, şu anki tavırlarının da samimi olmadığı vurgulandı.

YABANCI HAKEM ATAMASI VE SORULAR

Pazartesi günü oynanacak derbide yabancı bir hakemin atanacağını TFF Başkanı duyurdu. Bunun üzerine Galatasaray, TFF’ye bazı sorular yöneltti: “Bahsi geçen hakem MHK Talimatı gereği 2024 – 2025 sezonuna dair lisans çıkartmış, vize ücretini yatırmış ve İl Hakem Kurulu’na evraklarını ibraz etmiş midir? Muhtemel yabancı hakem, 2 Ocak 2025 tarihinde ilan edilen Üst Klasman Hakemi Kadro Listesi’nin içinde yer almış mıdır? Yine MHK Talimatı uyarınca müsabakalarda görev alabilecek yabancı hakemler belirlenirken, en basit şekil şart olan kursa katılım sağlamış mıdır?”

Bu soruların yanıtlarının belirsizliğini vurgulayan Galatasaray Kulübü, hakem atamalarının şeffaflığını sorguladı. Ayrıca, bu gelişmelerin rakip takıma avantaj sağlamak amacıyla yapıldığını düşündüklerini belirtti.

ÇAĞRI VE UYARI

Kulüp, Türk spor kamuoyuna “planlanmış bu organize kötülüğe, kardeşi kardeşe kırdırma çabasına karşı yek vücut olmaya” çağrı yaptı. Taraftarlarından sakin kalmalarını ve enerjilerini sahadaki takıma destek vermeye harcamalarını istedi. “Adalet elbet yerini bulacak, sonunda yine iyiler kazanacaktır!” ifadesiyle bitiren açıklamada, TFF’ye son bir kez uyarıda bulunarak, tüm kulüpler için adalet sağlanması gerektiği vurgulandı. Galatasaray, federasyonun Türk futbolu için gerekeni yapmasını ve daha fazla kaos yaratmaktan vazgeçmesini istedi.