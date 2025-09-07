“Galatasaray’dan Usulsüz Seyirci Açıklaması”

GALATASARAY’DAN STADYA KAÇAK GİRİŞ AÇIKLAMASI

Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında Rizespor ile oynadıkları karşılaşmada, stadyuma usulsüz şekilde giriş yapan bazı taraftarların, e-bilet sisteminin teknik altyapısını sağlayan taşeron şirketin stat sorumlusunca içeri alındığını duyurdu. Kulüp, bu durum hakkında yapılan şikayetlerin ardından emniyet güçlerinin müdahale ederek ilgili kişileri yakaladığını belirtti.

YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI

Galatasaray’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “30.08.2025 tarihinde RAMS Park’ta gerçekleştirilen Galatasaray – Çaykur Rizespor karşılaşmasında, kulübümüzün yapmış olduğu kararlı ve titiz takip sonucunda, Türkiye Futbol Federasyonu’nun e-bilet sistemlerinin teknik altyapısını sağlayan taşeron şirketinde görevli stat sorumlusunun çok sayıda kişiyi usulsüz ve kaçak şekilde stadyuma giriş yaptırdığı tespit edilmiş, şikayetimiz üzerine emniyet güçlerimizin hızlı müdahalesiyle ilgili şahıslar yakalanmıştır.” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, galibiyetten faydalanarak usulsüz girişlerde bulunan bazı kombine sahiplerinin hesap bilgilerini paylaşma veya Passolig kartlarını başkalarına kullandırma yoluyla usulsüzlük yaptıkları da ortaya konmuş. Bu kişilere yönelik derhal yasal işlemler başlatıldığı ve kombine kartlarının iptal edildiği aktarıldı.

KULÜP, USULSÜZLÜĞE KARŞI MÜCADELE EDİYOR

Galatasaray Spor Kulübü, “karaborsa ve her türlü usulsüz bilet girişimine karşı tavizsiz bir şekilde mücadele etmeye devam edecek; tespit ettiği her usulsüzlükte, yetkili makamlarla koordineli bir şekilde çalışarak, kulübümüz ile kamunun zarara uğratılmasına karşı etkin mücadelesini sürdürecektir.” açıklamasında bulundu.

YETKİSİZ SATIŞLARA DİKKAT

Kulüp, 6222 Sayılı Kanun gereğince federasyon, spor kulüpleri ve yetkililer dışında loca, VIP, kombine ve bilet satışı yapılamayacağını hatırlattı. Yetkisiz bilet satışı gerçekleştiren kişilerin altı aydan bir yıla kadar hapis ve yüz günden iki bin güne kadar adli para cezasına çarptırılabileceği gibi, biletleri değerinin üstünde satanların ise bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz elli günden beş bin güne kadar adli para cezası alabileceği bilgisi verildi. Galatasaray, spor müsabakalarına ilişkin loca, kombine ve diğer biletlerin sadece kulübün resmi satış kanalları aracılığıyla temin edilmesini talep etti ve kulüp dışında herhangi bir yerden bilet satın alınmaması gerektiğini vurguladı. Herhangi bir olumsuz durumun bildirilmesi için info@galatasaray.com adresinin kullanılması istendi.