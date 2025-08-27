Galatasaray’dan Verona’ya Victor Nelsson

İLK MAÇ VE TRANSFER AÇIKLAMASI

Süper Lig kulübü Galatasaray’dan İtalyan temsilcisi Hellas Verona’ya transfer olan Victor Nelsson, yeni takımındaki ilk mücadeleye 1-1 berabere biten Udinese karşısında çıktı. Maçın ardından Danimarkalı futbolcunun yaptığı açıklamalar geniş bir dikkat çekti. Nelsson, “Sadece birkaç gün içinde bu takıma uyum sağlamak kolaydı. İyi bir oyuncu grubu ve iyi bir teknik ekip buldum. Teknik direktörün ne istediğini olabildiğince çabuk öğrenmeye çalışıyorum. Benim için Verona’ya gelme kararı, kolay bir karardı” ifadelerini kullandı.

PAOLO ZANNETTI’NİN İLGİSİ

Victor Nelsson, teknik direktör Paolo Zannetti’nin kendisini uzun bir süredir istediğini belirtti. Nelsson, “Paolo Zannetti uzun zamandır beni istiyordu ve ben de hem kendimi hem de takımı geliştirmek için buraya gelmeyi kabul ettim” şeklinde konuştu. Transfer, Galatasaray’dan Hellas Verona’ya satın alma opsiyonuyla gerçekleşti.