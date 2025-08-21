Haberler

Galatasaray’dan Victor Nelsson Kiralandı

GALATASARAY’DA BEKLENEN AYRILIK GERÇEKLEŞTİ

Süper Lig takımlarından Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde uzun zamandır beklenen bir ayrılığı duyurdu. Sarı-kırmızılı ekip, Victor Nelsson’un Hellas Verona’ya kiralandığını açıkladı. Yapılan KAP açıklamasında, “Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson’un, 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hellas Verona Football Club SPA ile anlaşmaya varılmıştır” denildi.

TRANSFER DETAYLARI

Açıklamada, “Yapılan anlaşmada 650.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ile 100.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır. Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, Hellas Verona Football Club SPA tarafından Şirketimize 8.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir” ifadeleri kullanıldı.

NELSSON’UN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray forması altında 144 maça çıkan 26 yaşındaki Danimarkalı savunmacı, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik bir performans gösterdi. Bu transfer, Galatasaray taraftarları için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Taner Tamtürk, Rekor İçin Yolculuk Yaptı

Samsunspor taraftarı Taner Tamtürk, Polonya'dan Moğolistan'a giderek Avrupa kupası maçına katıldı. Rekor hedefi için otostopla 12 günlük yolculuk gerçekleştirdi ve onay sürecini bekliyor.
Haberler

Fenerbahçe, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Kocaelispor ile oynayacağı Süper Lig maçı için Jose Mourinho önderliğinde antrenman yaptı. Hazırlık, ısınma ve koordinasyon egzersizleri ile sürdürüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.