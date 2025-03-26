Galatasaray’dan Victor Osimhen Atağı!

DEV PLAN ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen’in 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödeyebilmek için mali stratejisini oluşturdu. Sezon başında kiralık olarak takıma katılan ve performansıyla taraftarları etkileyen 26 yaşındaki golcü için gereken kaynaklar hazır. Peki, bu büyük bütçe nasıl finanse edilecek? Yönetim, bir telekomünikasyon devi ile 5 yıllık 50 milyon Euro’luk bir anlaşmaya çok yaklaştı. Bu anlaşmanın önemli bir kısmı, Osimhen transferine ayrılacak. Acaba bu gelişme transferin kapısını aralayacak mı?

TARAFTARLAR SAHNEYE ÇIKIYOR

Galatasaray, bu büyük projede taraftarlarının desteğine güveniyor. Yönetim, Osimhen’i onurlandıracak yeni bir ürün yelpazesi ile satış atağı başlatma planında. Formalar, atkılar ve özel koleksiyonlarla taraftarlar, hem yıldızlarını destekleyecek hem de transferin finansmanına katkıda bulunacak.

Osimhen’in yıllık 15 milyon Euro’luk maaş talebi yüksek görünse de, Galatasaray yönetimi bu yükü kulüp bütçesini etkilemeden karşılayabileceğini düşünüyor. İyi bir mali planlama ve sponsorluklarla bu rakamın altından kalkılacağı belirtiliyor. Ancak asıl soru, Osimhen’in bu cazip teklife “Evet” diyecek mi?

TEK ENGEL OSIMHEN’İN KARARI

Manchester United ve Chelsea gibi büyük kulüplerin ilgilendiği Nijeryalı yıldız, Galatasaray yönetimine nisan ayını işaret ediyor: “Son kararımı o zaman vereceğim.” Yönetim, Osimhen’in menajerlerinden olumlu yanıt alır almaz harekete geçmeye hazır. Başkan Dursun Özbek’in birebir yöneteceği operasyon için Napoli’ye seyahat planları bile yapıldı. Acaba Osimhen, İstanbul’un çekiciliğine kapılıp burada kalıcı bir imza mı atacak, yoksa Avrupa’nın devlerinden birine mi gidecek?