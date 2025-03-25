Galatasaray’dan Victor Osimhen İçin Teklif

GALATASARAY’DAN VICTOR OSIMHEN İÇİN İLK TEKLİF

Süper Lig’de Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor. Bu kapsamda Galatasaray, Osimhen için 65 milyon euroluk ilk resmi teklifini Napoli’ye sundu. Napoli kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis, teklifi yetersiz görerek reddetti.

DÜŞÜK TEKLİF REDDEDİLDİ

Corriere dello Sport’ta çıkan haberlere göre, Galatasaray’ın devre arasında Napoli’ye yönelik yaptığı bu başlangıç teklifinin yanı sıra, sarı-kırmızılıların Osimhen’i almak için istekli olduğu da bildirildi. Ancak Napoli Başkanı De Laurentiis, oyuncuyu serbest kalma bedelinin altındaki bir bonservis bedeli ile bırakmak istemediği yönünde açıklamalar yaptı.

OSIMHEN’İN GELECEĞİ BELİRLİ OLACAK

Haberde, Victor Osimhen’in geleceği ile ilgili vereceği kararın, transferi konusunda önemli bir etki yaratacağına da vurgu yapıldı. Bu sezon Galatasaray ile 30 resmi maça çıkan Osimhen, toplamda 26 gol ve 5 asist katkısı sağladı.