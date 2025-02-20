Galatasaray’dan Yabancı Hakem İtirazı!

GALATASARAY DERBİYE YABANCI HAKEM ATANMASINA İTİRAZDA BULUNDU

Galatasaray, 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisi için yabancı hakem atanmasına karşı Tahkim Kurulu’na başvurdu. Süper Lig’in 25. haftasında gerçekleşecek bu zorlu karşılaşma, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabeti bir kez daha ortaya koyacak.

SLAVKO VINCIC MÜSABAKAYI YÖNETECEK

Slovenyalı hakem Slavko Vincic, bu derbide görev alacak. Vincic, 2010 yılından bu yana FIFA hakemi olarak hizmet veriyor ve deneyimiyle dikkat çekiyor. Galatasaray’ın, bu atamanın ardından Tahkim Kurulu’na itirazda bulunması, derbi öncesi gerginliğin arttığını gösteriyor.