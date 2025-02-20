More
Gündem

Galatasaray’dan Yabancı Hakem İtirazı!

galatasaray-dan-yabanci-hakem-itirazi

GALATASARAY DERBİYE YABANCI HAKEM ATANMASINA İTİRAZDA BULUNDU

Galatasaray, 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisi için yabancı hakem atanmasına karşı Tahkim Kurulu’na başvurdu. Süper Lig’in 25. haftasında gerçekleşecek bu zorlu karşılaşma, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabeti bir kez daha ortaya koyacak.

SLAVKO VINCIC MÜSABAKAYI YÖNETECEK

Slovenyalı hakem Slavko Vincic, bu derbide görev alacak. Vincic, 2010 yılından bu yana FIFA hakemi olarak hizmet veriyor ve deneyimiyle dikkat çekiyor. Galatasaray’ın, bu atamanın ardından Tahkim Kurulu’na itirazda bulunması, derbi öncesi gerginliğin arttığını gösteriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Wilfried Zaha’dan Türkiye Hakkında Açıklamalar

Charlotte FC'ye katılan Wilfried Zaha, Galatasaray ile görüşmeden önce ailesine Türkiye'ye gitmemelerini istemiştir.
Gündem

Cengiz Ünder Los Angeles’a Kiralandı

LA FC, Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti ve transfer için satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.