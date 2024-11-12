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Spor

Galatasaray’dan Yeni Golcü Hedefi: Jovic

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GALATASARAY SANTRFOR MEVKİİ İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Mauro Icardi’nin yaşadığı sakatlığın ardından Galatasaray, santrfor pozisyonu için rotasyon çalışmalarını hızlandırıyor. Sarı kırmızılı ekip, İtalya’ya yönelerek, Milan’da yedek kaldığı için mutsuz olan Sırp futbolcu Luka Jovic ile temas kurmaya başladı.

LUKA JOVIC TRANSFERİNE YAKINLAŞILIYOR

Galatasaray, Jovic’i Ocak ayında kadrosuna katmak istiyor. Nogomania’da verilen bilgiye göre, oyuncunun da transfere sıcak baktığı ve Ocak ayında somut adımları atma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

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