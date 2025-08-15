Haberler

Galatasaray, Davinson Sanchez ile anlaştı

GALATASARAY’DAN SÖZLEŞME UZATMA HAMLESİ

Süper Lig devi Galatasaray, bir süredir sözleşme uzatma müzakereleri yürüttüğü Davinson Sanchez ile anlaşmaya vardı. Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez’in mevcut sözleşmesini 2027’den 2029 yılına kadar uzattı. Bu yeni anlaşmada bir yıl da uzatma opsiyonu bulunuyor.

DAVINSON SANCHEZ’İN PERFORMANSI

Yıldız futbolcuya sunulan yeni sözleşme ile birlikte önemli bir maaş artışı gerçekleşti. Galatasaray’da geçirdiği 3 sezon boyunca 77 maçta forma giyen Davinson Sanchez, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asist ile dikkat çekici bir performans sergiliyor.

Karamürsel’de Orman Yangını Nedeniyle Boşaltma

Karamürsel'deki orman yangını nedeniyle Akçat köyü boşaltıldı. Yangını söndürmek için helikopterler ve arazözlerle yoğun bir mücadele sürdürülüyor.
Kocaelispor, Samsunspor’la Yarın Oynayacak

Kocaelispor, 22 yıl aradan sonra Süper Lig'de Samsunspor ile yeniden buluşacak. İki takım, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında karşılaşacak.

