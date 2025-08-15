Galatasaray, Davinson Sanchez ile anlaştı

GALATASARAY’DAN SÖZLEŞME UZATMA HAMLESİ

Süper Lig devi Galatasaray, bir süredir sözleşme uzatma müzakereleri yürüttüğü Davinson Sanchez ile anlaşmaya vardı. Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez’in mevcut sözleşmesini 2027’den 2029 yılına kadar uzattı. Bu yeni anlaşmada bir yıl da uzatma opsiyonu bulunuyor.

DAVINSON SANCHEZ’İN PERFORMANSI

Yıldız futbolcuya sunulan yeni sözleşme ile birlikte önemli bir maaş artışı gerçekleşti. Galatasaray’da geçirdiği 3 sezon boyunca 77 maçta forma giyen Davinson Sanchez, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asist ile dikkat çekici bir performans sergiliyor.