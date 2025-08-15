Galatasaray, Davinson Sanchez’in Sözleşmesini Uzattı

GALATASARAY, DAVINSON SANCHEZ İLE SÖZLEŞMEYİ UZATTI

Galatasaray, 29 yaşındaki Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez’in sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı. Sarı-kırmızılı ekip tarafından yapılan duyuruda, “Profesyonel futbolcumuz Davinson Sánchez Mina’nın sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır” ifadeleri yer aldı.

GÜÇLÜ DEFANS HATTI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Bu sözleşme uzatması, Galatasaray’ın defans hattını güçlendirme amacıyla atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sanchez, takıma sağladığı katkılarla dikkat çekiyor ve bu yeni kontratla birlikte takımın geleceğinde de yer alacak.

FUTBOLCU HAKKINDA KISACA

Davinson Sanchez, kariyerine Kolombiya’da başlamış ve sonrasında Avrupa’da güçlü kulüplerde futbol oynamıştır. Galatasaray’a katılmasıyla birlikte tecrübesiyle takımın defansif yapısını daha da güçlendirmiştir.