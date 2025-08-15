Haberler

Galatasaray, Davinson Sanchez Sözleşmesini Uzattı

GALATASARAY’DAN YENİ SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Galatasaray, Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez’in sözleşmesini 2029’a kadar uzattığını duyurdu. Sarı-kırmızılı ekip, kaleci Günay Güvenç’in ardından Davinson Sanchez ile de sözleşme yenileme sürecini tamamladı.

SANCHED’İN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Konuyla ilgili Galatasaray’dan yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Davinson Sanchez Mina’nın sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır” denildi. Bu gelişmeler, Galatasaray’ın takımın gücünü artırmaya yönelik attığı adımlar arasında yer alıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Yalova’da Arazi Yangınları Kontrol Altında

Yalova'da başlayan ve Çınarcık ile Çiftlikköy ilçelerine yayılan arazi yangınları, AFAD ve itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlandı.
Haberler

Düzce’de Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Düzce'de evinde ölü bulunan İsa Şahin'in cinayet şüphesiyle aranan E.K. tutuklandı. İncelemeler, Şahin'in vücudunda kesiklerin bulunduğunu ortaya koydu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.