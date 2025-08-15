Galatasaray, Davinson Sanchez Sözleşmesini Uzattı

GALATASARAY’DAN YENİ SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Galatasaray, Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez’in sözleşmesini 2029’a kadar uzattığını duyurdu. Sarı-kırmızılı ekip, kaleci Günay Güvenç’in ardından Davinson Sanchez ile de sözleşme yenileme sürecini tamamladı.

SANCHED’İN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Konuyla ilgili Galatasaray’dan yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Davinson Sanchez Mina’nın sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır” denildi. Bu gelişmeler, Galatasaray’ın takımın gücünü artırmaya yönelik attığı adımlar arasında yer alıyor.