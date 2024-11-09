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Spor

“Galatasaray Derbide Beşiktaş’a Yenildi”

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İLK ÇEYREKTEKİ YARIŞ İNCE HESAPLARLA DEVAM ETTİ

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada ilk çeyrek boyunca sarı-kırmızılı takım Livingston ve Delgado ile skor üretirken, siyah-beyazlılar Mathews ve Needham ile karşılık verdi. İkinci dakikanın ortalarında Beşiktaş, elde ettiği skor avantajını koruyarak ilk çeyreği 27-25’lik skorla önde tamamladı.

İKİNCİ ÇEYREKTEKİ SERT MÜCADELE

İkinci çeyreğe hızlı bir başlangıç yapan konuk takım, 6-0’lık bir seriyle rakibi karşısında 14. dakikanın başında 8 sayılık bir fark oluşturdu: 25-33. Ancak Galatasaray, hemen ardından 7-0’lık bir seri ile karşılık vererek 15. dakikada farkı 1 sayıya indirdi ve durumu 32-33 yaptı. Sarı-kırmızılı ekibin çabalarına rağmen geride kalan sürede 4 kez eşitliği sağlasa da öne geçmeyi başaramadı ve devre arasına 46-46 eşitlikle girildi.

İKİNCİ YARI HIZLI GEÇTİ

Beşiktaş Fibabanka, ikinci yarıya da etkili bir başlangıç yaptı. Siyah-beyazlı ekip, 24. dakikanın sonlarına gelirken farkı çift haneye çıkararak durumu 50-60 yaptı. Periyodun kalan kısmında her iki takım da iyi bir savunma sergiledi. Çeyrek sonunda karşılıklı 3 sayılık basketlerin atılmasıyla konuk ekip, çeyreği 71-64 üstte kapattı.

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