Galatasaray, Derbide Fenerbahçe’yi Eledi

GALATASARAY’IN ZİRVEYE YÜKSELMESİ

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde, deplasmanda karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Maçın ardından yaşanan olay, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho’nun, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un burnunu sıkması ile dünya gündeminde büyük yankı uyandırdı.

YILMAZ VURAL’DAN YORUM

Olayla ilgili bir değerlendirme yapan teknik direktör Yılmaz Vural, “Jose Mourinho maç bittikten sonra hakemlerin yanına giderken, Okan Buruk da geliyor. Okan Buruk’un burada hafif bir tahrik durumu söz konusu. Mourinho ile Okan Buruk arasında sezon başından beri hem saha içinde hem de saha dışında bir rekabet var” dedi. Vural, iki takım arasındaki rekabetin önemine dikkat çekerek, “Olayın yaşanmasının ana sebebi; iki takım arasında rekabet var, ligde başka takım yok! Ve bu rekabette kaybeden teknik direktör çok şey kaybediyor. Mourinho’nun yaptığı hareket Okan Buruk’un işine geldi. Mourinho, Okan Buruk’u dünyaya tanıttı. Okan Buruk’u herkes tanıdı. Artık herkes Okan Buruk diye bir teknik direktör olduğunu öğrendi” şeklinde konuştu.

YABANCI TEKNİK DİREKTÖRLERE ELEŞTİRİ

Yabancı teknik direktörlere karşı olduğunu vurgulayan Yılmaz Vural, “Türkiye’de yabancı olan her şeye karşıyım. Bunların başında da insan ile yapılan işler geliyor. Türk futbolunda da yabancı teknik direktör ve yabancı futbolcuya karşıyım. Mourinho, dünyanın en iyisi diyoruz ancak dün 2-0’dan sonra oyuna hamle yapmadı. Demek ki Mourinho’yu yıldız futbolcular hoca yapmış” diye ekledi.