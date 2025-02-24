Galatasaray Derbide Fenerbahçe’yi Konuk Ediyor

MAÇIN BAŞLANGICI VE CANLI YAYIN

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ… GÜNCEL SKOR: GALATASARAY 0-0 FENERBAHÇE 1′ Maç başladı. Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde saat 20.00’de başlayan derbi, beIN Sports 1’den canlı yayınlanıyor. Müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor, destekçileri ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic. Derbinin dördüncü hakemi Kadir Sağlam.

Puan Durumu

PUAN FARKI 6 Süper Lig’de 23 mücadelede 20 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, yoluna namağlup devam ediyor. Galatasaray, 63 puan toplayarak; haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 6 puan önünde lider durumda bulunuyor. Sarı-lacivertli takım ise 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile 57 puan elde etti. Fenerbahçe, zirvenin en yakın takipçisi olarak ikinci sırada yer alıyor.

İlk 11’ler

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Toreira, Lemina, Sara, Barış Alper Yılmaz, Sallai, Osimhen.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.