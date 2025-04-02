Galatasaray Derbide Üstünlük Sağladı

GALATASARAY, DERBİYİ KAZANARAK ÜSTÜNLÜĞÜ SÜRDÜRDÜ

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynadığı 27. derbide 14. galibiyetine ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Ülker Stadyumu’nda gerçekleşen bu mücadelede, iki takım kupada toplamda 27. kez bir araya geldi.

MAÇIN DETAYLARI VE GOLLER

2-1’lik sonuçla sahadan galip ayrılan sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası’nda rakiplerine karşı olan üstünlüklerini sürdürmüş oldu. Bu zaferle Galatasaray, sarı-lacivertli takımı kupada 14. kez mağlup etti. Türkiye Kupası’ndaki geride kalan derbilerde ise Fenerbahçe, 4 kez galip gelirken, 10 karşılaşma da eşitlikle sonuçlandı. Bu 27 maçta Galatasaray toplamda 44 gol atarken, Fenerbahçe 30 gol ile cevap verdi.