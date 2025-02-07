Galatasaray Derbisi Öncesi Fenerbahçe’de Stoper Krizi

Fenerbahçe’de Sakatlık Alarmı

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesinde önemli sakatlık problemleri yaşıyor. Sarı-lacivertlilerin Erzurum FK ile oynadığı maçta üç stoperin sakatlanması, teknik heyet için sıkıntılı bir süreç başlattı. 5-0 galip gelinen maç sonrasında, sakatlanan stoperlerin durumu merak ediliyordu ve çekilen MR sonuçları açıklandı.

Stoperlerin Sakatlık Durumları

Diego Carlos’un sağ diz iç yan bağlarında zedelenme tespit edildi. Brezilyalı oyuncunun, en az 1 ay takımından uzak kalacağı öğrenildi. Diğer stoper Djiku’nun ise sağ arka uyluk adalesinde kısmi yırtık bulunduğu ve yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Yusuf Akçiçek’in sol dizinde de yumuşak doku yaralanması tespit edildi. Genç oyuncunun 7 ila 10 gün raporlu olacağı belirtildi. Bu sakatlıklar, Fenerbahçe’nin Galatasaray derbisinde büyük eksiklerle çıkacağı anlamına geliyor.

Derbide Forma Giyemeyecek İsimler

Tedavisine başlanan Diego Carlos, önemli derbiyi kaçıracak. Tecrübeli stoper, ayrıca ligde Alanyaspor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında da forma giyemeyecek. Carlos’un, Fenerbahçe’nin 27. haftada bay geçeceği dönemde, 28. haftada oynanacak Samsunspor maçında sahalara dönmesi bekleniyor. Djiku’nun Galatasaray maçında forma giymesi için sağlık heyeti çaba gösteriyor. Tecrübeli oyuncunun, derbiye yetişme isteği olduğu öğrenildi. Genç stoper Yusuf Akçiçek’in de Kasımpaşa maçına yetişmesi planlanıyor.

Önemli Eksiklikler

Bu durum, teknik direktör Mourinho’nun stratejik planlarını zorlaştırdı. Elinde sadece stoper olarak Skriniar ve Çağlar kalan Mourinho, Alanyaspor deplasmanına büyük eksiklerle gitmek zorunda kalacak. Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Livakovic ve Mert Müldür’ün sakatlıkları ve En Nesyri’nin cezası nedeniyle bu zorlu mücadelede forma giyemeyeceği bilgisi verildi. Bu sakatlıklar, Fenerbahçe’nin derbi öncesi mücadele gücünü olumsuz etkileyebilir.