Spor

Galatasaray Derbisinde Fred Seferberliği Başladı

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DERVİ ÖNCESİ SON HAZIRLIKLAR

Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın ezeli rakibi Galatasaray’ı kendi sahasında konuk edecek. Derbi maçı öncesi son antrenmanlarını gerçekleştiren sarı-lacivertlilerde, sakatlığı nedeniyle Süper Lig’deki önceki maçta forma giyemeyen Fred, bugün takımla birlikte çalışmalara başladı. Brezilyalı orta saha oyuncusunun dönüşü, teknik heyet ve taraftarlar için büyük bir moral kaynağı haline geldi.

SALDIRI PLANLARI GELİŞİYOR

Bodrum FK maçını kaçıran Fred, Galatasaray derbisinde forma giymek istiyor. Sağlık heyeti, Brezilyalı futbolcunun Kadıköy’de oynanacak derbiye yetişmesi için hummalı bir çalışma içerisindeyken, Fred de sahada olmayı dört gözle bekliyor.

YETERSİZLİK RİSKİ EN AZ

Fred’in ilk 11’de yer alması %75 olasılıkla mümkün görünüyor. Yapılacak son antrenmanlardan sonra teknik direktör Jose Mourinho, Fred’in oynayıp oynamayacağına karar verecek. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 36 maça çıkan Fred, 4 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

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