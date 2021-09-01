Galatasaray, Dervişoğlu’nu KAP’a bildirdi

Galatasaray Kulübü, Halil İbrahim Dervişoğlu ile görüşmelerin başlandığını KAP’a bildirdi.

Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu ve kulübü Brentford F.C. Limited ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, transfer için kulübü Brentford ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Halil Dervişoğlu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Galatasaray’da 12 maça çıkmış, bu mücadelelerde 3 gol atıp 2 de asist yapmıştı.