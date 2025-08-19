Galatasaray, Diogo Costa’ya Teklif Yaptı

GALATASARAY’DAN YENİ KALICI ARAYIŞI

Takımdan ayrılan yıldız kaleci Muslera’nın yerine etkili bir isim transfer etmeye çalışan Süper Lig ekibi Galatasaray, Porto’da forma giyen Diogo Costa için 20 milyon euro ile bonuslar içeren bir teklifte bulundu. Sarı-kırmızılıların birinci hedefi Manchester City’nin kalecisi Ederson’du. Brezilyalı kaleci ile tüm konularda anlaşan Galatasaray, Manchester City ile sıkıntı yaşadı. City’nin istediği bonservis bedeline yanaşmayan sarı-kırmızılılar alternatif çözümler aramaya başladı.

EDERSON OLMAZSA DİOGO COSTA

Sky Sport’un haberine göre; Galatasaray, Diogo Costa için Porto’ya 20 milyon euro ve bonuslar içeren resmi bir teklif sundu. Ederson gerçekleşmezse, Galatasaray’ın odaklanacağı isim Diogo Costa olacak. 40 milyon euro piyasa değerine sahip olan Portekizli kaleci, geride kalan sezonda çıktığı 43 maçta 45 gol yerken, 19 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.