Galatasaray, Diogo Costa’yı transfer ediyor

GALATASARAY’DAN DİOGO COSTA’YA RESMİ TEKLİF

Süper Lig’in köklü kulüplerinden biri olan Galatasaray, transfer döneminde dikkat çekici bir adım attı. Sarı-kırmızılı takım, Porto’nun yıldız kalecisi Diogo Costa için resmi teklif sundu. “Galatasaray, Portekiz temsilcisi Porto’ya 25 milyon euro değerinde bir teklif yaptı.” Peki, Diogo Costa Galatasaray’a geliyor mu? Kaleci Diogo Costa Galatasaray’la anlaştı mı?

DIOGO COSTA’NIN PERFORMANSI VE GÖRÜŞMELER

26 yaşındaki başarılı kaleci, son dönemde gösterdiği performansla Avrupa’nın en gözde kalecileri arasında yer alıyor. Okan Buruk’un, “Diogo Costa’nın takıma yalnızca kalede güven değil, aynı zamanda saha içi liderlik ve tecrübe de kazandıracağına inanıyor” ifadesi, transferin önemini vurguluyor. Eğer transfer resmiyet kazanırsa, Diogo Costa’nın sarı-kırmızılı ekibin kalesini uzun yıllar koruyarak Galatasaray’a önemli katkılar sağlaması bekleniyor.