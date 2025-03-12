Galatasaray Divan Üyesi Bolayır’dan Açıklamalar

GALATASARAY DIVAN KURULU ÜYESİ TURCAN BOLAYIR’IN AÇIKLAMALARI

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Galatasaray’ın Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır, mart ayında düzenlenen olağan Divan Kurulu toplantısında görüşlerini paylaştı. Bolayır, “Maçları hiç kaçırmıyorum, devamlı seyrediyorum. Galatasaray – Samsunspor maçı, kritik bir maç. Maçı alamayacağız gibi bir durum var. Zaten hep yüreğim hopluyor. Her maçta zor götürüyoruz olayı. Nasılsa Osimhen çıkar dedim, bir kafa atar bitirir maçı dedim. Aynı şey oldu” şeklinde ifadeler kullandı. Maç sırasında yaşanan bir olay hakkında da, “Stadın anonsu birden bire coştu. ‘Goooolll Mario Icardi’ diye bağırıyor. Nasıl bir saygısızlık bu. Bu insan, insan olarak. Karakter, alçakgönüllü adam,” dedi.

Bolayır, Icardi’nin takım için önemli bir oyuncu olduğunu belirtirken, “İyi bir futbolcu, inkar edemem. Icardi atmıyor golü, bu anonsu yapan arkadaş neden böyle yapıyor. Hoşuma gitmedi, arz ettim. Basit mevzu değil,” sözlerini ekledi. Bolayır, bu durumun tribünlere de yansıdığını ve “Bu nasıl bir şey,” diyerek tepkisini ortaya koydu.

OKAN HOCAYA MESAJ GÖNDERDİ

Okan Hoca hakkında da sözler eden Bolayır, “Çok sert futbol oynayan futbolcular var. Doğru dürüst hakemler 2 dakikada atarlar. Çok sert oynuyoruz çok,” diyerek eleştirilerini sıraladı. Ayrıca, “Biraz daha dikkatli gitmekte yarar var,” ifadelerini kullanarak hatırlatmalar yaptı. Toplulukta itirazlar başlayınca, “Benim konuşmamı beğenmeyen çıksın. Dinlemek istemeyen varsa çıkabilir. Benim görüşüm var. Siz de bunları görüyorsunuz,” diyerek karşılık verdi.

GALATASARAY CAMİASINA HATIRLATMALARDA BULUNDU

Sivasspor maçıyla ilgili de yorumda bulunan Bolayır, “Bir futbolcumuz yerde yattı. Sivasspor maçında yerde yatan ayağı kırıldı zannettik. 3 gün sonra maça çıktı. Doğru mu hareket, değil!” dedi. “Ben aleyhte değil reel konuşuyorum. Ben 56 yıl Galatasaray Lisesi’nde hocalık yaparak geçirdim. Elimden neler geçti. Ben aleyhte yapacak insan mıyım! Ben doğruları konuşuyorum. Müdahale etmeyin bana,” şeklindeki açıklamalarıyla dikkat çekti. Aldığı tepkilerin ardından, “Dilerseniz özür dilerim sizleri rahatsız ettiğim için…” diyerek konuşmasını sonlandırdı.