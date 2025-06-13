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Galatasaray, Djordje Petrovic İle Görüştü

SÜRPRİZ TATİL PAYLAŞIMI

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile transfer haberleri dolaşan Sırp kaleci Djordje Petrovic’ten şaşırtıcı bir paylaşım geldi. Chelsea’nin 25 yaşındaki kalecisi Petrovic, tatil için ailesiyle birlikte Türkiye’ye geldi. Tecrübeli kalecinin Bodrum’da görüntülenmesi, Sarı-kırmızılı taraftarlar için bir heyecan kaynağı oluşturdu ve birçok taraftar “Transfer için mi geldi?” şeklinde yorumlar yaptı.

GALATASARAY’IN TEKLİFİ

Öte yandan, Galatasaray, 25 yaşındaki kaleci için İngiliz kulübüne bir kiralama teklifi sundu ve 15 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu da teklife dahil etti. Chelsea’nin bu teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

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